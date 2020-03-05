Украина проиграла России в суде Стокгольма и отказалась подчиниться

Власти Украины в среду, 4 марта, продали на торгах акции Проминвестбанка (ПИБ), дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов подчеркнул, что Киев отказался подчиниться решению Арбитражного суда Стокгольма. Сторону российской компании сначала принял чрезвычайный арбитр, а затем Украина проиграла и при рассмотрении дела независимым трибуналом.

По его словам, Украина завершила «незаконную экспроприацию инвестиций» и окончательно нарушила соглашение о защите капиталовложений. Стоимость пакета составила 268,7 миллиона гривен (710,6 миллиона рублей).

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Также Краснов заметил, что прецедент показывает всем потенциальным инвесторам, почему нельзя инвестировать в украинские компании. «Отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности», — перечислил он проблемы республики. Госкорпорация собирается добиться компенсации потерь за счет украинских активов в других государствах.

Во вторник, 3 марта, представитель ВЭБ.РФ рассказал, что Россия окончательно выиграла судебный спор по делу Проминвестбанка, но остается опасность, что Киев проигнорирует итоговый вердикт.

Акции ПИБ проданы в рамках исполнения решения Арбитражного суда Гааги. Около 20 связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским компаний выиграли дело о компенсации за утрату активов в Крыму после 2014 года.

Россия указывала, что с 2008 года вложила в развитие Проминвестбанка 2,7 миллиарда рублей и требовала защиты инвестиций. В сентябре 2019 года, во время рассмотрения дела в Стокгольме, Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис и еще 15 объектов недвижимости банка в разных областях Украины. Тогда Генпрокуратура Украины посчитала, что действующее руководство банка пытается вывести активы и обесценить акции. Перед этим, в августе, Киев не смог продать акции ПИБ, потому что не получил заявок.

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