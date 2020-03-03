Россия окончательно выиграла судебный спор у Украины

Стокгольмский арбитражный суд окончательно подтвердил запрет на продажу Украиной акций Проминвестбанка (ПИБ), дочерней компании корпорации ВЭБ.РФ. Россия выиграла судебный спор, однако опасается, что Киев может нарушить решение чрезвычайного арбитра даже после его подтверждения. О ситуации рассказал старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По его словам, представители Украины регулярно говорят об уважении к решениям международных инстанций, однако в случае с акциями ПИБ такого отношения российская корпорация не заметила.

Ценные бумаги Проминвестбанка собрались продать в рамках исполнения Арбитражного суда Гааги, который разрешил взыскивать с России компенсации за утрату Украиной активов в Крыму. Тогда иск подали около 20 структур, связанных с влиятельным украинским олигархом Игорем Коломойским.

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Однако реализовать акции на аукционе украинские структуры не смогли — на участие в торгах не поступило ни одной заявки. В российской корпорации отметили, что, вероятно, потенциальные инвесторы не готовы к тем правовым и судебным последствиям, с которыми придется столкнуться новым владельцам банка.

После этого в сентябре 2019 года, Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис и еще 15 объектов недвижимости банка в разных областях Украины. Это было сделано по запросу Генпрокуратуры Украины, которая посчитала, что нынешнее руководство банка пытается вывести активы и обесценить его акции.

В своем обращении в Стокгольм российская корпорация указала, что с 2008 года вложила в развитие банка 2,7 миллиарда долларов и попросила защитить ее инвестиции и компенсировать убытки.

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