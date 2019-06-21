Российская госкорпорация решила судиться с Украиной

Российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подала иск к Украине в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Об этом сообщает Rambler News Service.

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ВЭБ.РФ требует возместить убытки, которые понес Проминвестбанк — «дочка» госкорпорации — на Украине из-за нарушения Киевом соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенного Россией и Украиной в 1998 году. Старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов выразил уверенность, что Стокгольмский арбитраж встанет на сторону российской госкорпорации.

Украинской стороне направили уведомление об инвестиционном споре. Киеву также было предложено вступить в переговоры по урегулированию причиненных убытков. По информации ВЭБ.РФ, украинская сторона «не проявила желание добровольно разрешить противоречия и продолжает игнорировать принятые на себя обязательства».

ВЭБ.РФ приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году, на его развитие было потрачено более 2,7 миллиарда долларов. Однако в 2017 году Украина ввела санкции против всех пяти работавших в стране структур российских государственных банков. Им было запрещено проводить любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур.

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