Путин снимет часть санкций с Украины

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий. Глава государства выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия Москвы и Киева. Об этом пишет РИА Новости.

Ограничения на поставку товаров снимут с компаний «Брацлав» Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината. До введения санкций они были ориентированы на экспорт в Россию.

Как отметил глава государства, ранее уровень и глубина кооперации между российскими и украинскими предприятиями был очень высоким, что приносило взаимную выгоду обеим сторонам. Это также позволяло сохранять рабочие места и обеспечивать людей достойными зарплатами. При этом Путин напомнил, что Россия не была инициатором ограничений. Все действия Москвы в отношении Киева носили ответный характер.

Путин 6 октября 2020 года на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком заявил, что Россия готова подумать об отмене санкций против некоторых украинских предприятий.