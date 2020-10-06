В Кремле ответили на просьбу снять часть санкций с Украины

В Кремле ответили на просьбу главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который также является кумом российского президента Владимира Путина, частично снять санкции с украинских компаний. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно». Песков напомнил, что не Россия первой начала вводить санкции. При этом он признал, что ограничения противоречат интересам бизнеса в обеих странах.

Песков отметил, что Медведчук представляет далеко не последнюю политическую силу на Украине. То, что она последовательно выступает за продолжение и налаживание отношений с Москвой, не может не импонировать политическому руководству России.

Медведчук озвучил просьбу о снятии санкций на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным. Тот пообещал изучить предложение и попробовать найти соответствующие решения. Украинский политик 6 октября также встретился с Владимиром Путиным, который пообещал поговорить с Мишустиным о возможности отменить санкции.