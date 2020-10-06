Путин оценил положение украинцев словами «у меня сердце болит»

Президент России Владимир Путин ответил на просьбу главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука частично снять санкции с украинских компаний. Как отметил российский лидер, этот вопрос имеет большую специфику, которая, в частности, заключается в том, что не Москва первой вводила ограничительные меры, сообщает RT в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, все меры, которые принимают власти страны, являются ответом на действия государств, делающих определенные шаги против России. «Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, у меня сердце болит, оттого что люди на Украине, которые работали на предприятиях и были ориентированы на сбыт этой продукции в России, оказались в сложном положении», — оценил положение украинцев президент.

Путин добавил, что ситуацию «хочется, конечно, исправить» и Россия к этому готова, однако не может делать какие-то исключения. В этом, как отметил российский лидер, самая главная проблема. При этом он выразил уверенность, что рано или поздно санкции будут сняты.

Медведчук озвучил просьбу о снятии санкций на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным. Тот пообещал изучить предложение и попробовать найти соответствующие решения. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно». Песков напомнил, что не Россия первой начала вводить санкции. При этом он признал, что ограничения противоречат интересам бизнеса в обеих странах.

Киев ввел против Москвы санкции после того, как в 2014 году Крым вошел в состав России, а в Донбассе началась гражданская война.