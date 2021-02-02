Захарова прокомментировала угрозу санкций стран Запада из-за Навального

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозу возможных санкций стран Запада из-за дела Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Она высказала мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она отметила, что страны Запада постоянно принимают решения о новых санкциях в отношении России. По ее словам, повод находится сам собой, если его нет, то «они его придумают».

Также Захарова обратила внимание на заявления западных дипломатов о желании «наблюдать за важными событиями в стране пребывания», которыми они объяснили посещение процесса над Навальным. Дипломат напомнила, что их не раз приглашали в страну по другому поводу.

«Мы с 2014 года зовем западных дипломатов, послов, советников, консульских сотрудников — любых представителей посольств, которые находятся в Москве и других городах России, приехать в Крым и посмотреть на то, как там обстоят дела. Почему, если вы считаете, что это нормальная практика дипломатов зарубежных стран — изучать страну пребывания, а с этим я не могу не согласиться, — почему вы ходите на заседание суда, где нет дела вашего гражданина, при этом вы за уже 6 лет не можете доехать до Крыма и посмотреть, как там обстоят дела?» — подчеркнула она.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный. Он приговорен к 3,5 года колонии общего режима. Однако Навальный проведет в колонии 2 года и 8 месяцев с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше».

На судебное заседание прибыли порядка 20 сотрудников посольств иностранных государств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии.

Навальный был задержан 17 января в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. По его словам, он лечился в Берлине от отравления. Навальный впал в кому 20 августа, ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.