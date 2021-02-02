Мария Захарова рассказала о пролитом на Навального кофе

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала об упоминании Алексея Навального на международных переговорах: глава МИД Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, по ее словам, начала переговоры со слов о том, как пролила на россиянина кофе. Об этом Захарова рассказала на своей странице в Facebook, скриншот ее поста опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«Переговоры с Сергеем Лавровым глава МИД Швеции начала с рассказа о том, как она пролила на Навального кофе», — написала дипломат и добавила, что российский министр ответил фразой «Вы опасная женщина». Пост, на который ccылается RT, отсутствует на странице Марии Захаровой в Facebook.

По данным агентства «Интерфакс», переговоры двух стран шведская сторона начала с того, что выразила озабоченность ситуацией с демократией, гражданскими и человеческими правами в РФ, а также подняла тему предполагаемого отравления Навального и его задержания.

В середине января глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что заявления Запада о Навальном идут «как под копирку». По его словам, их основная цель — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям западных стран относительно задержания и ареста Навального.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток.

До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, и самолет экстренно посадили в Омске. Сам Навальный и западные страны подозревают российское руководство в отравлении.

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