Лавров призвал главу МИД Швеции честно обсудить ситуацию вокруг дела Навального

Глава МИД России Сергей Лавров призвал коллегу из Швеции, действующего председателя ОБСЕ Анн Линде честно обсудить ситуацию вокруг дела Алексея Навального. Его цитирует ТАСС.

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения, потому что мы как соседи должны быть заинтересованы в нормальных, добрых отношениях. Тем более что народы наших стран, особенно жители приграничных районов, в этом кровно заинтересованы», — подчеркнул дипломат, открывая переговоры с главой МИД Швеции.

Лавров напомнил, что Стокгольм не ответил на запрос Москвы о том, на каких основаниях шведская военная лаборатория сделала вывод об «отравлении» Навального веществом из группы «Новичок». По словам министра, коллеги «сами не хотят быть транспарентными в выводах, которые они используют для продвижения антироссийской позиции».

В середине января глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что заявления Запада о Навальном идут «как под копирку». По его словам, их основная цель — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям западных стран относительно задержания и ареста Навального.

О задержании Навального в аэропорту Шереметьево стало известно в воскресенье, 17 января. Это произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционер был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. 18 января его арестовали на 30 суток. До задержания он находился в Берлине, куда был доставлен 22 августа 2020 года. За два дня до этого, во время перелета из Томска в Москву, Навальный почувствовал себя плохо, и самолет экстренно посадили в Омске.

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