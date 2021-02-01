Медведев высказался о Навальном

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) «политическим проходимцем», деятельность которого с годами становится циничней и разнузданней. Свое мнение он высказал «Интерфаксу».

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — сказал Медведев.