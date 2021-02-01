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Медведев высказался о Навальном

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) «политическим проходимцем», деятельность которого с годами становится циничней и разнузданней. Свое мнение он высказал «Интерфаксу».

«Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе», — сказал Медведев.

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