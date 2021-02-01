Twitter предложил знакомому Медведева подписаться на Навального

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что соцсеть Twitter предложила его знакомому подписаться аккаунт Алексея Навального (учредителя Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом он рассказал в беседе с российскими журналистами, передает ТАСС.

По словам политика, он наблюдал, как его приятель регистрируется в Twitter. Он напомнил, что соцсеть задает вопросы об интересах и предпочтениях нового пользователя, на основании чего предлагает аккаунты других юзеров. «Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта», — поделился Медведев.

В итоге первой рекомендацией, которую алгоритм Twitter выдал его знакомому, оказалась страница оппозиционера. Замглавы Совбеза добавил, что эта история — яркий пример политизации администрации соцсетей. «Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да еще и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства», — подытожил он.

В ходе того же интервью Медведев признал, что отключение России от глобальной сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США. На фоне угроз были создана своя система по передаче информации и принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.