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Захарова раскритиковала присутствие иностранных дипломатов на суде с Навальным

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Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала присутствие иностранных дипломатов на заседании по делу Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) в Мосгорсуде, назвав это вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом она написала в своем Facebook.

Захарова напомнила, что обычно в зарубежных судах дипломаты поддерживают своих граждан. Однако, поскольку Навальный — гражданин РФ, она отметила, что «это не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства», а «саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России».

«Не исключу, что [дипломатов] в немалой степени заботит судьба закачанных натовских (например, британских и американских) миллионов в противоправную деятельность на российской территории — отчеты в столицы о том, на что они ушли, писать придется», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что около 20 сотрудников посольств разных стран прибыли в Мосгорсуд, где на выездном заседании решается вопрос о замене Алексею Навальному условного наказания на реальное по делу «Ив Роше». В частности, туда прибыли представители посольств таких стран как США, Болгария, Польша, Латвия, Австрия, Швейцария.

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