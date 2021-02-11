Боррель назвал условие нормализации отношений России и ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом не нормализуются до тех пор, пока не будут реализованы Минские соглашения. Такое условие он назвал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, этот вопрос обсуждался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время визита в Москву 5 февраля. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Евросоюз «защищает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает к реализации Минских соглашений». Боррель назвал это «четким условием» в отношениях между Россией и ЕС.

7 февраля Боррель заявил об отдалении России от Евросоюза. Он пояснил, что пришел к такому выводу после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и «послания российских властей во время этого визита». По его мнению, Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога. В российском МИД удивились этому заявлению, отметив, что оценка итогов визита в Москву, данная Боррелем, контрастирует с его же словами, сказанными в России.

Территориальный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.