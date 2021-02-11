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Евросоюз начал работу над новыми санкциями против России

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: @ExtSpoxEU

Представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано в беседе с «Интерфаксом» рассказал о разработке новых санкций против России.

Говоря о новых ограничительных мерах, он подчеркнул, что на данном этапе процесс является конфиденциальным, поэтому объединение не готово его комментировать. «Как правило, мы не предоставляем никакой информации и не комментируем какие-либо текущие процедуры в рабочих инстанциях Совета ЕС», — сказал Стано.

При этом он напомнил о недавнем заявлении Борреля, отметившего отдаление России и Евросоюза, и добавил, что глава дипломатии упоминал о планах Брюсселя обсудить дальнейшие действия в ходе заседания Совета ЕС по иностранным делам, назначенного на 22 февраля. Стано акцентировал внимание на том, что решение о введении ограничительных мер принимается единогласным голосованием всех государств-членов объединения.

Боррель находился в России с официальным визитом с 4 по 6 февраля. 5 февраля он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Спустя несколько дней после этого глава дипломатии ЕС допустил ввод новых санкций против России. Он также упрекнул РФ в нежелании восстановить конструктивные отношения с Европой.

В Кремле отреагировали на слова Борреля о новых санкциях и подчеркнули, что следят за высказываниями дипломата. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о заинтересованности Москвы в диалоге с Брюсселем, несмотря на существование проблемных вопросов.

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