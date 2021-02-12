Германия ответила на слова Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС

Представитель МИД Германии Андреа Зассе ответила на слова главы МИД Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС. Ее цитирует Reuters.

Зассе назвала заявление российского министра «странным и непонятным».

«Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел (Германии Хайко) Мааса в бундестаге, где он изложил наши представления о России и четко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Москвой. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если он введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

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