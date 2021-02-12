Мир
 
Последние новости
Актеры покинули сериал «Поколение» из-за использования трупов кошек на съемках
Навальный попросил разрешения обращаться к судье «оберштурмбаннфюрер»
Катя Клэп решила родить от BadComedian
Украинские националисты вышли на акцию за сохранение проспекта Бандеры
Младенец обжегся углем из кальяна в кафе в центре Москвы
Прокурор по делу Навального прослезилась от показаний ветерана
Растерзанного крокодилом рыбака нашли через два дня поисков
Бывшая возлюбленная Аршавина показала свой особняк на Рублевке
Строительство «Северного потока-2» остановили
Новости партнеров
Прослушать новость

Германия ответила на слова Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Bildquelle / Getty Images

Представитель МИД Германии Андреа Зассе ответила на слова главы МИД Сергея Лаврова о готовности России к разрыву отношений с ЕС. Ее цитирует Reuters.

Зассе назвала заявление российского министра «странным и непонятным».

«Мы можем сослаться на речь министра иностранных дел (Германии Хайко) Мааса в бундестаге, где он изложил наши представления о России и четко сказал, что мы заинтересованы в кооперации с Москвой. Поэтому сегодняшнее высказывание министра Лаврова действительно странно», — цитирует дипломата «Интерфакс».

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Брюсселем, если он введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия заявила о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом
Лавров рассказал о желании Запада использовать Россию в своих интересах
Россия объявила о высылке трех иностранных дипломатов