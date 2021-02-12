В МИД прокомментировали слова Лаврова о готовности к разрыву с ЕС

В МИД России подтвердили готовность разорвать отношения с Евросоюзом в случае соответствующей инициативы со стороны Брюсселя. Таким образом в ведомстве прокомментировали слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который ранее озвучил подобную позицию, передает РИА Новости.

«Мы готовы к разрыву, если он пройдет по инициативе ЕС... Со своей стороны, настойчиво призываем есовцев к равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству, о чем и сказал Сергей Лавров», — заявили в министерстве.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что состояние, в котором находятся отношения Москвы и Брюсселя, точно не является следствием выбора России. По ее словам, Москва неоднократно призывала представителей ЕС к сотрудничеству на всех уровнях, в том числе и для решения мировых проблем. «Но к сожалению, мы слышим очень агрессивную риторику», — уточнила она.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

В Германии такое заявление российского министра посчитали «странным и непонятным». В Кремле же заявили, что смысл слов главы МИД исказили и что Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.