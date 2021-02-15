Лавров обвинил Брюссель в разрыве отношений между Россией и ЕС

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Брюссель в разрыве отношений между Россией и Евросоюзом. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, трансляция мероприятия велась на YouTube-аккаунте телеканала RT.

Российский министр подчеркнул, что разрыв отношений между Москвой и Брюсселем происходит уже на протяжении многих лет. «Каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», — заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства обвинил ЕС в попустительстве по отношению к грубейшим нарушениям прав русского и русскоязычного населения, а также нападок на русский язык и культуру в Прибалтике, Украине и других странах. «Я думаю, происходит не отдаление России от Евросоюза, а отдаление самого Евросоюза от русского языка, от русской культуры, от всего русского, а значит от Российской Федерации», — резюмировал Лавров.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

В Германии заявление российского министра посчитали «странным и непонятным». В Евросоюзе сообщили, что приняли заявление к сведению, отметив, что вне зависимости от слов Лаврова состояние отношений между ЕС и Россией «нехорошее». В Кремле же указали на то, что смысл слов главы МИД исказили и Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.