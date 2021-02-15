Лавров заявил о готовности к нормализации отношений с Евросоюзом

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к нормализации отношений с Евросоюзом. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале RT.

По словам Лаврова, Россия готова к любому развитию событий в двусторонних отношениях. «Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что отношения нужно все-таки восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, мы будем к этому тоже готовы», — заявил министр.

Ранее в интервью журналисту Владимиру Соловьеву Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если Брюссель введет санкции против чувствительных секторов российской экономики. Министр подчеркнул, что Россия не хочет изолироваться от остального мира, но не должна исключать такого развития событий.

В Германии заявление российского министра посчитали «странным и непонятным». В Евросоюзе сообщили, что приняли заявление к сведению, отметив, что вне зависимости от слов Лаврова состояние отношений между ЕС и Россией «нехорошее». В Кремле же указали на то, что смысл слов главы МИД исказили и Россия не будет инициатором разрыва отношений с Евросоюзом.