В США оценили влияние разногласий по «Северному потоку-2» на отношения с ФРГ

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил влияние разногласий по поводу строительства газопровода «Северный поток-2» на отношения с ФРГ. Он дал интервью телеканалу Euronews, стенограмма беседы опубликована на сайте Госдепа.

Блинкен заявил, что разногласия между США и Германией не повлияют на отношения между странами в целом, так как Германия является одним из ближайших союзников и партнеров в мире.

«Мы работаем вместе каждый день над многими вопросами, которые оказывают глубокое воздействие на жизни наших граждан, и мы работаем как ближайшие партнеры. Тот факт, что у нас есть разногласие из-за "Северного потока-2", и оно реально, не влияет и не повлияет на партнерство и отношения в целом», — сказал он.

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При этом госсекретарь вновь заявил, что, по мнению президента США Джо Байдена, проект является «плохой сделкой для Европы», а также для самого Вашингтона и для НАТО. По его словам, строительство газопровода «подрывает основные принципы ЕС в области энергетической безопасности и энергетической независимости». Также проект представляет собой «вызов» для Украины, Польши и других стран, которые «небезразличны» США.

Ранее Блинкен призвал остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку это «плохая идея».

18 марта издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация США задумала ввести дополнительные санкции против газопровода «Северный поток-2». Ограничения могут быть наложены на швейцарскую компанию-оператора газопровода Nord Stream AG. Кроме того, под ударом оказалась страховая компания, которая работает с судами-трубоукладчиками, а также «другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта». При этом Германия заявила США, что отвергает санкции в связи со строительством.