В Госдуме ответили на угрозы Блинкена в адрес России

Обострение отношений в связи с ситуацией на востоке Украины провоцируется США. На это указал первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости.

Он прокомментировал угрозу госсекретаря Энтони Блинкена о том, что если Москва продолжит «агрессивные и безответственные» действия, то президент США Джо Байден «сдержит свое слово» и предпримет ответные шаги. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, в Вашингтоне серьезно обеспокоены действиями России на границе с Украиной, где сейчас сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года.

«Есть опасение, что США играют на обострение, хотя у нас нет полной уверенности в том, как они определяют пределы этого обострения. Считают ли они, что Украина должна быть подвигнута к началу каких-то военных операций на востоке, или они удовлетворятся просто общим ростом напряженности. Мы отмечаем, что у американцев, при Байдене по крайней мере, судя по всему, есть заинтересованность в том, чтобы наращивать напряженность в связи с Украиной и используя Украину», — указал Затулин.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Киев обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.