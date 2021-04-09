В Госдуме отреагировали на объяснение Госдепа слов Байдена о Путине

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая прокомментировала объяснение администрации США относительно критических высказываний президента Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 9 апреля.

«Прагматизм — хлипкая ширма их политического бандитизма, который является первопричиной насаждения лжи и агрессии в мире. И в этом суть информационного хамства и клеветы», — сказала она, оценивая объяснение американской стороны.

По мнению парламентария, с помощью хамства и клеветы американские функционеры пытаются завладеть ресурсами других стран и разрушают их благополучие.

Вице-спикер напомнила, что философия прагматизма зародилась в Америке.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил слова Джо Байдена о российском лидере «политическим прагматизмом». По его словам, Байдену необходимо привлекать Москву к ответственности за любые враждебные действия, а, с другой стороны, глава США остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил грубое высказывание в адрес российского президента.

Владимир Путин отреагировал фразой «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести открытый разговор в прямом эфире. Американская сторона отклонила это предложение.