В России оценили желание Украины вступить в НАТО

Депутат Госдумы России Руслан Бальбек оценил желание Украины вступить в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик назвал Украину «мечтой любого военно-политического альянса». Так он прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену с просьбой нарастить военную поддержку Киева и способствовать скорейшему вступлению страны в НАТО.

Бальбек отметил, Украина — страна с «дряхлой» экономикой, с неразрешенными территориальными проблемами и гражданской войной. «И все эти трудности официальный Киев предлагает решить НАТО, а сам в этом вопросе будет оказывать моральную поддержку», — заявил он.

Депутат добавил, что украинский лидер «ошибся дверями», ведь США не являются благотворительной организацией. «Так что в розовом свете видит окружающий мир президент Украины, но если снимет эти очки, то, возможно, поймет, что его страна — это как неудобный сосед: пускать к себе никто не хочет, но рядом жить приходится», — подчеркнул Бальбек.

Ранее Зеленский заявил, что США давно стали хорошим другом Украины, однако если они рассчитывают на интеграцию страны в альянс, им придется оказать ей еще большую поддержку и «не только на словах». «Байден должен сделать больше, чтобы сдержать Россию и помочь положить конец этому конфликту. Больше оружия, больше денег на борьбу», — отметил глава Украины.