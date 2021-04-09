Украинцы оценили вероятность ввода российских войск в случае войны в Донбассе

Более 30 процентов украинцев оценивают вероятность ввода российский войск на территорию страны в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе как высокую. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», передает «Интерфакс-Украина».

По данным исследования, 36 процентов опрошенных оценивают вероятность как высокую, 31 процент — как среднюю, 15 процентов — как низкую. Еще 12 процентов говорят, что угрозы нет.

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По сравнению с декабрем 2018 года, когда произошел инцидент в Керченском проливе, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в полтора раза.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов со всей Украины в возрасте от 18 лет, кроме жителей неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более двух процентов.

Ранее президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко спрогнозировал возможные действия России в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе. По его мнению, при эскалации вмешательство практически неизбежно.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил концентрацию российских войск у границ Украины тем, что данная страна превращается во взрывоопасный регион.