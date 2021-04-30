Украина реабилитировала последнего расстрелянного в СССР члена УПА

Украинская Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий реабилитировала последнего расстрелянного в Советском Союзе члена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России) Ивана Гончарука. Об этом сообщает «Перший незалежний» со ссылкой на сотрудника Центра исследований освободительного движения Владимира Бирчака.

По его словам, в июле 1989 года харьковского пенсионера судили пять дней по обвинениям, за которые он уже отбывал наказание в концлагере и был освобожден.

«Дело шилось белыми нитками от самого начала и до конца. В качестве свидетелей были привлечены дети убитых 40 лет назад советских активистов, штатных и внештатных сотрудников НКВД», — заявил Бирчак. По его словам, свидетели по делу Гончарука, которым в 1944-1945 годах было около 10-12 лет, опознали мужчину на снимке, сделанном спустя 30 лет после окончания Великой Отечественной войны.

23 декабря 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, признающий бойцов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) и УПА участниками боевых действий. Ранее участниками боевых действий считались лишь те бойцы УПА, которые «воевали против немецко-фашистских захватчиков в 1941-1944 годах» и были реабилитированы как жертвы политических репрессий.