Песня про Бандеру на Украине стала популярнее нового трека Моргенштерна

На Украине песню про Бандеру искали чаще, чем новый хит Моргенштерна и Slava Marlow

Песня «Батько наш Бандера, Украина — мати» («Отец наш — Бандера, Украина — мать») в украинском сегменте интернета стала популярнее, чем новый трек российских рэперов Моргенштерна и Slava Marlow «Я не знаю». Об этом пишет агентство УНИАН.

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За последние несколько недель композиция про Бандеру стала широко распространяться среди украинских пользователей соцсети TikTok. По данным Google Trends, песню чаще всего искали во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской и Волынской областях. Сообщается и о множестве поисковых запросов на данный трек среди жителей Киева, Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что из Крыма, который Киев продолжает считать своей территорией, не исходило ни одного интернет-запроса на песню про Бандеру. Крымские интернет-пользователи интересовались только хитом Моргенштерна и Slava Marlow.

Ранее стало известно, что украинские тиктокеры запустили новый флешмоб и начали петь песню «Батько наш Бандера». В различных соцсетях стали распространяться видео, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют композицию, посвященную идеологу украинского национализма Степану Бандере.