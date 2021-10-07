На Украине прошла акция «коридор позора» перед концертом Ирины Круг

В Днепре прошла акция против концерта певицы, вдовы российского шансонье Ирины Круг. Об этом сообщается на городском интернет-портале 056.ua.

Перед началом мероприятия десятки активистов потребовали отменить выступление артистки в связи с тем, что она внесена в базу сайта «Миротворец» по причине «сознательного нарушения государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым».

Не добившись отмены концерта исполнительницы русского шансона, активисты устроили «коридор позора» для тех, кто решил посетить мероприятие. Участники акции публично обвинили поклонников Круг в «финансировании врага и в измене Украине».

В летнем театре парка имени Шевченко, где выступала певица, дежурили около 1,5 тысячи правоохранителей. Никто в ходе акции не пострадал. По словам представителей полиции региона, Служба безопасности Украины (СБУ) не нашла причин запрещать певице въезд на территорию страны. Известно, что артистка собирается дать еще несколько концертов в Украине в ближайшее время.