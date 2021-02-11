Вдова Михаила Круга раскрыла свою версию убийства шансонье

Эстрадная певица Ирина Круг, вдова знаменитого шансонье Михаила Круга, раскрыла свою версию произошедшего в ночь его убийства. Об этом сообщает «МК в Твери».

По ее словам, события разворачивались не совсем так, как считают следователи и рассказал главарь банды «Тверские волки». По мнению Ирины Круг, нападавшие, вероятно, хотели убить всю семью.

Певица рассказала, что 1 июля 2002 года она находилась в доме с мужем и матерью, которую отправила переночевать на третий этаж. В тот момент там уже находились убийцы. «Вероятно, убийцы спрятались там и хотели осуществить задуманное, когда мы все уснем на втором этаже. Возможно, они хотели убить всю семью», — предположила Круг.

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Она также отметила, что нападавшим было все равно, в кого стрелять. После произошедшего к певице приехал главарь «Тверских волков», чтобы выяснить, кто, по ее мнению, является убийцей.

В начале августа 2019 года отбывающий пожизненный срок киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев признался в убийстве Михаила Круга. Показания на Агеева дал один из лидеров банды Александр Осипов, также отбывающий пожизненное и убивший другого члена «Волков» Дмитрия Веселова. Агеев подтвердил его слова и написал чистосердечное признание.

В июле 2012 года криминальный авторитет Алексей Северов заявил, что убийство певца раскрыто. По его словам, дом Круга хотели обворовать, но музыкант неожиданно вернулся, и произошло убийство.

Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался.