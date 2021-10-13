Украинские тиктокеры начали петь песню про Бандеру

На Украине тиктокеры запустили новый флешмоб и стали петь песню «Батько наш Бандера»

Украинские тиктокеры запустили новый флешмоб и начали петь песню «Батько наш Бандера». Об этом пишет «Украина.ру».

В TikTok и других социальных сетях стали распространяться видео, на которых подростки в разных местах и ситуациях исполняют песню, посвященную идеологу украинского национализма Степану Бандере.

В частности, в одном из роликов школьники решили подшутить над преподавателем и во время урока толпой зашли в класс, исполняя «Батько наш Бандера».

На другом видео подросток разыграл сцену похода на перемене в школьный туалет, где его приветствуют товарищи и запевают ту же самую песню, из-за чего он не может справить там нужду.

В годы Второй мировой войны Степан Бандера возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в России), которая активно сотрудничала с нацистами. Он причастен к массовому уничтожению польского и еврейского населения на оккупированных Третьим рейхом территориях.