Названы заработавшие миллиарды рублей на нижнем белье знаменитости

Журналисты The Sun опубликовали список знаменитостей, которые заработали миллиарды рублей на продаже нижнего белья собственных брендов или с помощью сотрудничества с популярными марками. Материал появился на сайте издания.

Отмечается, что на первом месте рейтинга оказалась певица Рианна, чья компания Savage X Fenty за несколько лет существования принесла 468 миллионов фунтов стерлингов (42,2 миллиарда рублей). Вторую строчку заняла предпринимательница Ким Кардашьян, владеющая брендом Skims, доход которого равен 350 миллионам фунтов стерлингов (31,6 миллиардам рублей).

Фото опубликовано @kimkardashian

В пятерку лидеров также вошли футболист Дэвид Бэкхем, являющийся лицом компаний H&M, Calvin Klein и Marks&Spencer, супермодель Хайди Клум и актриса Эль Макферсон (Elle Macpherson). Они заработали 339, 120 и 95 миллионов фунтов стерлингов соответственно (30, 10 и 8 миллиардов рублей).

Кроме того, в материале упоминаются такие знаменитости, как Лиам Пейн (Liam Payne), Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley), Дита фон Тиз (Dita Von Teese), Дэвид Ганди (David Gandy) и Маура Хиггинс (Maura Higgins).

В сентябре 2019 года американская телезвезда Ким Кардашьян обогатилась на два миллиона долларов за пять минут после начала продаж нижнего белья собственной марки Skims. По информации издания, Кардашьян заработала половину годовой прибыли успешной компании Spanx за несколько минут, в связи с чем такой уровень продаж посчитали рекордным.

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