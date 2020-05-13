Нижнее белье помогло Рианне стать самой богатой певицей Великобритании

Американская поп-исполнительница, уроженка Барбадоса Рианна стала самой богатой певицей в Великобритании и заняла третье место по состоятельности среди музыкантов страны. Об этом сообщает The Guardian в среду, 13 мая.

32-летняя артистка обогнала в списке богатейших звезд Стинга, Эда Ширана, Ринго Старра, Кита Ричардса, Мика Джаггера и Элтона Джона. Ее состояние оценили в 468 миллионов фунтов стерлингов (575,6 миллиона долларов). Ее опередили Пол Маккартни и Эндрю Ллойд Уэббер, разделившие первое место с состояниями в 800 миллионов фунтов стерлингов каждый (983,6 миллиона долларов).

Отмечается, что занять место в топе Рианне помог успех ее бренда косметики и линейка нижнего белья, а также продажи восьми ее альбомов. Помимо Рианны, в рейтинге присутствует еще одна женщина — 71-летняя Оливия Харрисон вдова бывшего участника The Beatles Джорджа Харрисона. В списке она указана вместе с сыном, музыкантом Дхани Харрисоном, они занимают шестое место.

Рианна неожиданно для поклонников переехала в Лондон в мае 2019 года. Артистка подчеркивала, что ей важна возможность выходить на улицу и не быть окруженной фанатами.

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