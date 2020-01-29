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Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky

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A$AP Rocky и Рианна
A$AP Rocky и Рианна

Американскую поп-исполнительницу Рианну заподозрили в романе с рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Певицу, недавно расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом в Нью-Йорке. Утверждается, что пара вместе направлялась в отель.

Источник из окружения Рианны рассказал, что музыканты пока не спешат объявлять о своей связи. «Они действительно наслаждаются обществом друг друга и воспринимают происходящее с легкостью, потому что это первые дни их романа», — поделился собеседник издания. По его словам, артистка пока не задумывается о том, как далеко зайдет ее общение с A$AP Rocky.

Уточняется, что исполнители познакомились в 2013 году. Тогда Рианна снялась в клипе рэпера Fashion Killa.

В 2019-м году Рианна была признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.Издание оценило состояние артистки в 600 миллионов долларов. Она опередила Мадонну, состояние которой оказалось на 30 миллионов долларов меньше, а также Селин Дион (450 миллионов долларов) и Бейонсе (400 миллионов долларов).

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