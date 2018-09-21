Рианну назначили послом Барбадоса

Американская R’n’B и поп-исполнительница Рианна (настоящее имя — Робин Фенти) назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса. Об этом говорится на сайте информационной службы правительства страны.

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«Рианна очень любит Родину, и это отражается в благотворительных акциях, особенно в сферах здравоохранения и образования. Она также демонстрирует свой патриотизм, регулярно посещает свою страну и ценит ее как свой дом», — отмечается в сообщении.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила, что певица внесла весомый вклад в популяризацию островного государства за рубежом. Кроме музыкальных талантов, Рианна показала дальновидность в бизнесе, считает Моттли. Назначение поп-исполнительницы на новую должность позволит ей сыграть важную роль в изменениях, которые необходимы стране.

Рианна отметила, что с нетерпением ждет возможности поработать с премьер-министром, чтобы преобразить Барбадос.

Певица родилась в городе Сент-Майкл на Барбадосе в 1988 году. В возрасте 17 лет она переехала в США, подписав контракт со студией звукозаписи Def Jam. В 2008 году она была назначена культурным амбассадором государства, в ее обязанности входила популяризация туризма в стране.

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