Бюстгальтеры Рианны оказались слишком маленькими

Новую линию женского нижнего белья Рианны раскритиковали за недостаточно широкий ассортимент больших размеров, сообщает Hypebae.

Несмотря на то, что вся продукция бренда Savage X Fenty певицы ориентирована на инклюзивность и включает бюстгальтеры от размера 32A до 44D и трусы от XS до 3XL, некоторые покупательницы не смогли подобрать себе белье и высказали свое возмущение в Twitter.

«Не пытайтесь убедить, что вы позаботились о всех возможных типах фигуры, когда ваш самый маленький размер — 32, а размеры бюстгальтера — самые стандартные, такие же, как в остальных магазинах», — заметили пользовательницы соцсети.

«Savage X Fenty, когда я подписалась на рассылку вашего сайта, я нашла даже 32DDD, а вот моего размера не оказалось. Разочарована! Мой размер не настолько необычный. Наверное, я продолжу покупать на британских сайтах и у Nordstrom», — заявляли другие.

«Моя грудь слишком большая для Savage X Fenty. Я расстроена», — жаловались третьи.

Официальный аккаунт компании ответил на все претензии женщин. «Мы понимаем, как вы расстроены. Но это только начало. Мы будем расширять ассортимент и разрабатывать новые модели и размеры», — написали Savage X Fenty.

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Новая коллекция нижнего белья американской певицы Рианны поступила в продажу в мае. Линия получила название Savage x Fenty и состоит из 90 предметов белья, пижам, аксессуаров и четырех капсульных коллекций. Создавая свой бренд, Рианна старалась учесть все особенности различных женских форм и цветов кожи.

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