Душивший Рианну Крис Браун похотливо высказался о ее фото в нижнем белье

Певец Крис Браун прокомментировал опубликованные в Instagram полуобнаженные фотографии своей бывшей возлюбленной, исполнительницы Рианны, чем вызвал волну критики со стороны поклонников певицы.

Фото опубликовано @badgalriri

«Хочу быть этой лампой 😏», — написал Браун в комментариях, подразумевая лампу, лежащую рядом с артисткой. Под его сообщением на момент написания заметки появилось около 19 тысяч ответов, многие из них — гневные высказывания фанатов Рианны в его адрес. Брауна, в частности, призвали перестать домогаться певицы, удалить свой аккаунт и «заткнуть рот».

В 2009 году Крис Браун избил в автомобиле Рианну, с которой на тот момент находился в отношениях. Он нанес девушке телесные повреждения и пытался задушить ее, а после скрылся от полиции. Позднее Браун добровольно явился в участок и признал себя виновным. Его приговорили к условному пятилетнему сроку. Впоследствии артиста неоднократно обвиняли в насилии над женщинами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!