Агрессивная маскулинность Криса Брауна стала причиной изнасилования студентки

Адвокат женщины, обвинившей Криса Брауна в групповом изнасиловании, рассказал подробности случившегося. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил юрист Фрэнк Серфати, его клиентку не принуждали к сексу при помощи физической силы, однако на нее оказали психологическое давление. Отмечается, что это случилось в дорогом отеле Mandarin Oriental Hotel, где Браун загнал девушку в запертую комнату и склонил к сексу. По словам жертвы, телохранитель исполнителя и его партнер напали на нее на другом этаже гостиницы.

Серфати подчеркнул, что студентка находилась в «маскулинной среде», где на нее оказали давление «большие, более взрослые мужчины».

22 января Криса Брауна задержали в Париже по подозрению в изнасиловании. На следующий день певца отпустили. Он назвал случившееся возмутительным и сказал, что «эта сука лжет». Полиция продолжает расследование дела.

Весной 2018 года музыканта обвинили в организации вечеринки с наркотиками, на которой случилось изнасилование женщины. Браун предоставил алиби, заявив, что в момент инцидента занимался сексом с другой девушкой и смотрел порнографию.

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