Нижнее белье Ким Кардашьян обогатило ее на два миллиона долларов за пять минут

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян заработала два миллиона долларов за пять минут на продаже нижнего белья собственного бренда Skims. Об этом сообщает TMZ.

Отмечается, что запуск продаж утягивающего белья Skims состоялся во вторник, 10 сентября, и за считанные минуты почти все экземпляры были раскуплены. Сперва сайт обрушился от количества посетителей, желающих приобрести корректирующую фигуру одежду, а затем команде пришлось оперативно пополнять запасы продуктов, чтобы заказанные покупателями вещи доставлялись им как можно быстрее.

По информации издания, такой уровень продаж можно считать рекордным. Например, годовая прибыль успешного бренда белья Spanx составила четыре миллиона долларов, а Ким Кардашьян смогла заработать половину этой суммы за несколько минут.

В августе Ким Кардашьян-Уэст представила новое имя своего бренда нижнего белья, которое ей пришлось изменить из-за возмущения японцев. Женщина объявила об этом в своем Instagram-аккаунте. Выбрать новое имя бренда помогли подписчики Кардашьян.

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