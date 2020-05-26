Популярная рэперша снялась в рекламе нижнего белья Рианны

Популярная американская рэперша Меган Джовон Рут Пит, известная под псевдонимом Megan Thee Stallion, снялась в рекламной фотосессии собственного бренда поп-исполнительницы Рианны Savage X Fenty. Снимки появились в Instagram-аккаунте марки.

На одном из размещенных кадров 25-летняя знаменитость запечатлена в черных бюстгальтере и трусах, стоя на четвереньках на спинке кресла. На других — демонстрирует голубой и желтый комплекты в студии и на улице.

Фото опубликовано @savagexfenty

Поклонники с восторгом отреагировали на новую съемку бренда. «Она прекрасна, и ей очень идет белье Savage X Fenty», «Меган — самая подходящая модель для такого белья», «Красавица! С нетерпением жду появления этих комплектов в продаже», «Очень красивая модель. Больше таких снимков на карантине!» — писали они в комментариях.

Каждый кадр Megan Thee Stallion собрал около ста тысяч лайков.

Ранее в мае певица Рианна попросила покупательниц Savage X Fenty сняться дома в нижнем белье марки и таким образом стать моделями для новой рекламной кампании. Из-за режима изоляции, введенного на фоне вспышки коронавируса, Рианне не удалось организовать съемку новой летней коллекции. По этой причине бренд выступил с идеей конкурса, по результатам которого обычные женщины смогут стать частью новой кампании.

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