Рианна снялась в нижнем белье и с мусором в руках и попала на обложку журнала

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной фотосессии для американской версии модного журнала Harper's Bazaar и попала на его обложку. Фотографии опубликованы на странице издания в Instagram.

Певица попозировала во дворе дома в нижнем белье собственного бренда Savage X Fenty и комбинезоне Chanel белого цвета. Ее также сфотографировали в футболке, черных колготках и розовых босоножках на каблуках с мусорными пакетами в руках. На другом фото звезда вкручивает лампочку, стоя на лестнице в том же наряде.

Фото опубликовано @harpersbazaarus

Кроме того, на одной из обложек Рианна запечатлена в белой рубашке и чокере, а на другой — в оранжевом пальто в пол марки Bottega Veneta. Она также попозировала перед открытым холодильником в пальто Max Mara синего цвета.

Фото опубликовано @harpersbazaarus

Автором съемки стал фотограф Грей Сорренти (Gray Sorrenti), а креативным директором выступила Джен Брилл (Jen Brill). Макияжем исполнительницы занималась визажистка Присцилла Оно (Priscilla Ono), а укладкой волос — Урсула Стивен (Ursula Stephen).

В июле Рианна стала героиней рекламной кампании собственного бренда Savage X Fenty. Ее запечатлели в полупрозрачном комплекте белья из новой коллекции рядом с бассейном. На ней также надеты босоножки на каблуках и несколько браслетов.