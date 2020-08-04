Самая красивая женщина в мире рухнула в бассейн в прозрачном платье ради съемки

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Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в съемке для модного журнала Elle. Публикация появилась в Instagram-аккаунте издания.

Размещенная серия состоит из фотографии и видеоролика. Для снимка 23-летняя Хадид позировала в расстегнутом красном наряде из прозрачной ткани.

На кадрах ролика она подошла к краю бассейна, взяла в руку подол платья и рухнула в воду.

В интервью для августовского номера журнала модель размышляет о семье и друзьях, а также о движении Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). «Я хочу, чтобы юные девочки и мальчики знали, что они имеют право голоса и должны требовать справедливости в том, что для них важно», — высказалась Хадид.

Известно, что автором съемки стала старшая сестра Беллы, 25-летняя супермодель Джиджи Хадид.

Ранее в августе Джиджи Хадид снялась в откровенной рекламной кампании французского модного дома Chanel. На черно-белых фото манекенщица запечатлена в нескольких локациях и образах. Так, на одном снимке она позирует топлес в трусах и жакете марки. При этом ее грудь частично прикрывают черно-белые подтяжки.