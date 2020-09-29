Рианна привлекла внимание к своему бренду снимком в просвечивающем грудь белье

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна привлекла внимание к своему косметическому бренду снимком в нижнем белье. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке 32-летняя знаменитость позирует в ванной комнате, одетая в панаму и кружевной бюстгальтер марки Savage X Fenty пудрового цвета, через которую просвечивается грудь. Образ исполнительницы дополнили серебряные серьги. Кроме того, на ее лицо нанесены средства бренда Fenty Skin. «Защищаю свой меланин, пока они пытаются искоренить его», — подписала она пост, который набрал больше трех миллионов лайков.

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Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях. «Совершенство», «А теперь расскажи, каково это — быть любимицей бога?», «Сексуально!», «Королева мира», «Только представьте, что вы выглядите так же», — высказывались они.

В августе Рианна смыла макияж с лица на камеру и удивила фанатов естественной красотой. Так, на кадрах знаменитость умывается и удаляет с лица мейкап специальным средством из собственной косметической линии Fenty Skin. Затем Рианна показала процесс очищения пор на лице тоником.