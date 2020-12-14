Реклама с заразившимся коронавирусом Санта-Клаусом рассердила зрителей

OH MY GOD / YouTube

Благотворительная организация национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS Charities Together) выпустила рекламный ролик, главным героем которого стал заразившийся коронавирусом Санта-Клаус. Видео было доступно на YouTube-канале организации, однако власти удалили его вскоре после публикации и извинились перед рассерженными зрителями, передает Business Insider.

В начале ролика пожилого мужчину с белой бородой везут в реанимацию на медицинской каталке. Там врачи осматривают его и надевают ему кислородную маску. Со временем пациенту становится лучше, и он покидает больничную палату перед Рождеством. Медсестра приходит к себе домой и видит подарок под елкой. «Спасибо за то, что вы сделали для нас всех. Санта», — говорится в записке. После этого девушка догадывается, что спасла жизнь Санта-Клаусу.

Часть зрителей не оценила своеобразный рождественский ролик. Многие родители пожаловались в социальных сетях, что рекламное видео расстроило их детей. «Абсолютно отвратительно... Как будто детям было недостаточно сложно. Позор, позор, позор вам», — говорилось в одном из самых популярных комментариев.

Представители NHS Charities Together извинились перед детьми и сказали, что реклама предназначалась для взрослых, поэтому была выпущена только на YouTube. Чиновники отметили, что сначала получили исключительно положительные отзывы, пока ролик не набрал вирусную популярность в соцсетях.