Капитан команды «Что? Где? Когда?» заразился коронавирусом

Капитан одной из команд «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин заразился коронавирусом. Знаток получил положительный тест на COVID-19 и в этой связи не пришел на игру в воскресенье, 13 декабря. Об этом в ходе игры на Первом канале сообщил ведущий Борис Крюк, передает ТАСС.

«В составе знатоков вновь вынужденная замена. Отец-основатель этой команды Алесь Мухин по-прежнему бодр и весел, но у него положительный тест», — сказал Крюк в эфире телепрограммы. Он добавил, что капитана команды заменил Николай Крапиль. Также ведущий отметил, что все участники игры постоянно проходят тестирование на коронавирус.

Представитель Мухина Андрей Кулешов сообщил агентству, что у знатока «самочувствие отличное, все в порядке».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» сообщила, что нулевой пациент, первый заразившийся коронавирусом в России, был выявлен 1 марта. Она также заметила, что самими первыми в стране были три случая COVID-19 из Китая, однако они не дали толчок к распространению вируса, и благодаря жесткому контролю болезнь удалось сдержать.