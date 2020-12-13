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Специалист описала возможные последствия коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная описала возможные последствия коронавируса для организма. Ее слова передает РИА Новости.

В частности, пациенты после перенесенной инфекции могут чувствовать слабость, быструю утомляемость, снижение памяти и концентрации внимания, головную боль, кашель и чувство жжения в груди. Пшеничная добавила, что некоторые пациенты также жалуются на мышечные боли, головокружение и тахикардию.

«Неслучайно существует реабилитационный период, когда после тяжелой инфекции рекомендуется не сразу выходить на работу, а поберечь себя, дать время на восстановление организма», — отметила она.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус, особенно если он протекает в тяжелой форме, может вызвать выпадение волос, так как организм бросает все силы на то, чтобы поддержать жизненно необходимые функции. При этом причиной выпадения волос также могут быть стресс и гормональные изменения.

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