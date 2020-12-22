В мире не осталось континентов без коронавируса

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Антарктиде, и таким образом в мире не осталось континентов, не затронутых пандемией COVID-19. Об этом сообщает чилийская газета La Tercera.

По информации издания, коронавирус был обнаружен у 36 сотрудников чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс. 26 из них — военнослужащие, остальные 10 — сотрудники компании-подрядчика, обслуживающей станцию. Все они эвакуированы и находятся под наблюдением врачей.

17 декабря сообщалось, что коронавирус был обнаружен у трех членов экипажа судна Sargento Aldea, которое посещало базу в конце ноября — начале декабря.

Ранее россиянам посоветовали прятаться от коронавируса в Антарктиде. По словам доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, в Антарктиде низкая плотность населения, «крепкие здоровьем мужики» и ограниченные контакты.

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