Мир
 
Последние новости
Раскрыты подробности испытаний российских гиперзвуковых «Авангардов»
Песков назвал Навального больным с манией величия
Российским студентам начнут выдавать электронные дипломы
Рэпер Face свел татуировки с лица
Медведев заявил о накрывшей Белый дом волне прощальной активности
Обстановку на вершине горного курорта Сочи показали на видео
Риелтор оценил шансы Софии Ротару продать отель в Крыму
Российского хоккеиста обвинили в похищении детей
Разработчики подтвердили новую проблему Cyberpunk 2077
Названы обязательные к установке на всех телевизорах россиян приложения
Новости партнеров
Прослушать новость

В мире не осталось континентов без коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Антарктиде, и таким образом в мире не осталось континентов, не затронутых пандемией COVID-19. Об этом сообщает чилийская газета La Tercera.

По информации издания, коронавирус был обнаружен у 36 сотрудников чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс. 26 из них — военнослужащие, остальные 10 — сотрудники компании-подрядчика, обслуживающей станцию. Все они эвакуированы и находятся под наблюдением врачей.

17 декабря сообщалось, что коронавирус был обнаружен у трех членов экипажа судна Sargento Aldea, которое посещало базу в конце ноября — начале декабря.

Ранее россиянам посоветовали прятаться от коронавируса в Антарктиде. По словам доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, в Антарктиде низкая плотность населения, «крепкие здоровьем мужики» и ограниченные контакты.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brote de coronavirus en base chilena en la Antártica: Ejército confirma 36 positivos por Covid-19 y evacúa a personal
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за неделю
Россиянам посоветовали прятаться от коронавируса в Антарктиде