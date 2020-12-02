Россиянам посоветовали прятаться от коронавируса в Антарктиде

Спрятаться от коронавируса можно лишь в Антарктиде. Такой совет россиянам дал доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, передает НСН.

По его словам, в Антарктиде маленькая плотность населения, «крепкие здоровьем мужики» и ограниченные контакты. «Туда трудно затащить вирус, да и мороз для него губителен», — объяснил иммунолог.

Жемчугов уточнил, что скрыться от пандемии не получится в российских регионах и надо дожидаться вакцинации.

Он также рассказал, что на скорость распространения коронавируса влияет плотность населения и демография региона или страны, а также ограничительные меры. По словам Жемчугова, региональные власти для смягчения ограничений ориентируются на количество свободных коек, в том числе в реанимации.

1 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темпы распространения коронавируса в России снижаются. По ее словам, в 58 регионах страны ситуация стабилизируется, в 28 — продолжает расти. Она добавила, что в 62 регионах коэффициент распространения не превышает 1.

Как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в России свободен 21 процент коек для пациентов с COVID-19 из 267 тысяч. При этом в 17 регионах свободно менее 5 процентов коечного фонда. Он указал, что в стране выросло число пациентов с коронавирусом в реанимации.