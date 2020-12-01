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Мурашко назвал процент свободных коек для больных COVID-19

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России из 276 тысяч коек для больных COVID-19 свободен 21 процент. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС во вторник, 1 декабря.

При этом в 17 регионах, по словам главы Минздрава, свободно менее 5 процентов коечного фонда.

Мурашко также отметил, что на территории страны увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации. Для борьбы с пандемией дополнительно привлекли около 10 тысяч машин, обсуждается возможность привлечения такси.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом во многих регионах России остается достаточно напряженной. В связи с этим он призвал глав регионов со сложной ситуацией решительней принимать ограничительные меры.

За последние сутки в России выявили 26 402 случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Московской области (1104). Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 322 056 человек.

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