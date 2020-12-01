Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом во многих регионах России остается достаточно напряженной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 1 декабря.

Мишустин призвал глав регионов со сложной ситуацией решительней принимать ограничительные меры.

Ранее во вторник в Минздраве России сообщили, что наибольшую тревогу в связи с распространением COVID–19 вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург.

В России за последние сутки выявили 26 402 случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Московской области (1104). Меньше всего — в Ненецком (3) и Чукотском (3) автономных округах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 322 056 человек.