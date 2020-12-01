Россия
 
Последние новости
Мурашко назвал процент свободных коек для больных COVID-19
В PlayStation 5 нашли новую проблему
Девочка спасла второклассника от крокодила
Запретивших 15-летней дочери «менять пол» австралийцев лишили родительских прав
Роспотребнадзор призвал ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни
Отдыхающих в Сочи туристов предупредили о надвигающейся опасности
Алиев призвал Францию отдать Марсель армянам
Минздрав сообщил о дефиците лекарств от COVID-19 в России
Венедиктов отреагировал на попытку найти в словах Навального экстремизм
Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию
Новости партнеров
Прослушать новость

Мишустин заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Перейти в «Мою Ленту»
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Ситуация с коронавирусом во многих регионах России остается достаточно напряженной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости во вторник, 1 декабря.

Мишустин призвал глав регионов со сложной ситуацией решительней принимать ограничительные меры.

Ранее во вторник в Минздраве России сообщили, что наибольшую тревогу в связи с распространением COVID–19 вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург.

В России за последние сутки выявили 26 402 случая коронавируса в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (6524), Санкт-Петербурге (3697) и Московской области (1104). Меньше всего — в Ненецком (3) и Чукотском (3) автономных округах. Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция подтвердилась у 2 322 056 человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России умерли рекордные 569 пациентов с коронавирусом за сутки
В России выявили 26,4 тысячи случаев коронавируса
В России умерли рекордные 524 пациента с коронавирусом за сутки