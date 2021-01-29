Илон Маск помог взлететь биткоину

Глава Tesla и SpaceX разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. После этого курс криптовалюты взлетел с 32 до 37 тысяч долларов.

«Оглядываясь назад, мы понимаем, что это было неизбежно», — написал миллиардер про биткоин. Твит помог влететь криптовалюте на 15 процентов за 30 минут. После этого цена скорректировалась. На 13:12 по московскому времен она составляет 36,5 тысячи долларов.

Это не первый подобный случай. Ранее Маск с помощью своего твита поднял стоимость чужой компании. Бумаги маркетплейса Etsy подорожали более чем на 11 процентов после того, как предприниматель написал в социальной сети о том, что ему очень нравится сервис.

В начале 2021 года Маск повысил стоимость бумаг японского разработчика видеоигр Bandai Namco, опубликовав мем с персонажем игры и аниме Idolmaster. На бирже акции компании увеличились на 4,4 процента.