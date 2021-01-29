Цена биткоина взлетела

Самая популярная криптовалюта мира — биткоин — взлетела более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные сервиса TradingView.

Цена криптовалюты превысила 33 450 долларов. В пике ее стоимость составила 33 500 долларов.

При этом вечером 28 января биткоин рухнул ниже 30 тысяч долларов второй раз за неделю. Он опускался до 29 241 доллара, потеряв 8,7 процента. В предыдущий раз биткоин падал ниже этой отметки 22 января.

Ранее американские университеты (Гарвардский, Йельский, Брауновский и Мичиганский) тайно вложились в биткоин через свои фонды. Неизвестно, сколько каждый университет вложил денег в криптовалюту. Образовательные учреждения покупают биткоины непосредственно на биржах, это происходит уже больше года, утверждают источники.

Рост цены биткоина в 2020-2021 годах эксперты объясняют по-разному. Одни считают, что подъем обусловлен спекулятивными сделками. Другие полагают, что повышенный интерес проявляли долгосрочные инвесторы. Но в долгосрочной перспективе самая популярная криптовалюта планеты, как ожидается, подорожает, так как компании, занимающиеся доверительным управлением, выделяют от 0,5 до 1 процента капиталов на инвестиции в криптовалюту.