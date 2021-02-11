Цена биткоина установила новый исторический рекорд

Цена самой популярной криптовалюты — биткоина — установила новый исторический рекорд и достигла 48 399 долларов за монету. Об этом свидетельствуют данные площадки CoinDesk.

На момент публикации материала стоимость снизилась до 47 879 долларов. Рост обусловлен интересом к криптовалюте крупных компаний, в том числе BNY Melloy, Mastercard и Tesla, отмечает CNBC.

Предыдущий рекорд был поставлен 9 февраля, когда стоимость биткоина перевалила за 48 тысяч долларов.

Резкий рост начался после того, как компания Tesla объявила о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Компания также указала, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты. Инвесторы Tesla после этого решили поднять вопрос об ограничении сумм, инвестируемых в криптовалюту.

По мнению аналитиков, до конца текущей недели курс может преодолеть планку в 50 тысяч долларов, если примеру Tesla последуют другие крупные компании. Однако со спадом влияния таких заявлений стоимость криптовалюты может снизиться до 33-37 тысяч долларов.